Daimler – Wehe, wenn die Barriere reißt

Das Frühjahr 2016 war beispielhaft nichts für schwache Nerven, besonders nicht für Bonuszertifikat-Anleger. Denn im Absturz hat es so manches Bonuszertifikat erwischt – also die Barriere eines solchen Papiers. Nur wer ausreichend Puffer berücksichtigt hat, durfte sich danach über die V-förmige Erholung freuen. Beim Kauf eines Bonuspapiers sollten Anleger nämlich immer die Erwartung haben, dass die Barriere unverletzt bleibt. Warum eine unversehrte Barriere so wichtig für den Wert eines Bonuszertifikats ist, wollen wir anhand von verschiedenen Beispielen erläutern – Teil 1 unserer Bonuszertifikateanalyse.

Barrierenbruch mit harten Konsequenzen

Am Ende der Laufzeit ist bei Bonuszertifikaten alles klar geregelt: Wird die Barriere nie berührt erhält der Anleger mindestens den Bonusbetrag ausgezahlt. Wird die Barriere dagegen berührt oder unterschritten, kann man nun nicht mehr darauf setzen, dass pro Zertifikat mindestens der Bonusbetrag ausgezahlt wird. Stattdessen entspricht der finale Abrechnungsbetrag am Bewertungstag immer dem Basiswertkurs, gewichtet mit dem Bezugsverhältnis. Nach einer Barrierenverletzung trägt der Bonus-Anleger also das volle Marktrisiko.

Doch was geschieht während der Laufzeit?

Noch spannender als die Betrachtung am Laufzeitende ist die Überlegung, wie sich ein Barrierenbruch während der Laufzeit auswirkt und wie man sich hierbei verhalten könnte. Durch die Ausschaltung des Bonus-Mechanismus verliert ein Bonus-Zertifikat nicht nur seinen Reiz als Investment, sondern es ergeben sich im Zuge der Barrierenverletzung auch erhöhte Verlustrisiken, auf die man vorbereitet sein sollte.

Zur Veranschaulichung greifen wir das klassische Bonus-Zertifikat mit der WKN DGP7CU auf die Daimler-Aktie heraus. Dieses Papier bietet eine direkte Alternative zum Erwerb der Aktie selbst. Der Produktpreis (59,60 Euro) liegt aktuell leicht unterhalb des Aktienkurses (60,40 Euro). Das Papier hat ein Abgeld von rund einem Prozent. Der Bonus-Investor profitiert somit von steigenden Kursen prozentual in etwa genauso stark wie der Aktienanleger, da das Ausgangsniveau beinahe übereinstimmt und das Zertifikat einen steigenden Basiswertkurs am Laufzeitende vollständig abbildet.

Auch der Bonusbetrag liegt mit Euro in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Aktienkurs. Die Bonusrendite beträgt lediglich Prozent am Bewertungstag, dem . Sie steht aber nicht im Fokus dieses Investments. Der Zertifikate-Investor setzt vielmehr auf steigende Kurse der Daimler-Aktie und möchte lediglich einer möglichen negativen Performance des Basiswerts – ohne Barrierenverletzung – über den Erhalt des Bonusbetrags am Laufzeitende entkommen. Die Barriere ist bei 44 Euro festgezurrt. Bis dorthin ist die Aktie seit 2013 nicht mehr gesunken. Der rund 34-prozentige Risikopuffer und damit die Chance auf den Bonusbetrag erscheint also komfortabel.





Bonus-Mechanismus statt Dividende

Für dieses mittelbare Investment in Daimler mit teilweiser Absicherung muss der Zertifikate-Käufer auf die Dividende verzichten. Im Falle von Daimler das kein unerheblicher Aspekt. Demnach werden den Aktionären im kommenden Jahr rund 3,50 Euro als Dividende je Aktie zufließen. Wer das Bonus-Investment wählt, entscheidet sich also ganz bewusst für den Tausch Dividende gegen Teilabsicherung. Doch was passiert bei einem Barrierebruch – dazu mehr im Teil 2 unserer Bonuszertifikateanalyse.