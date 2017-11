Daimler (Weekly) - Aufholpotential

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":























Lange hatte die Daimler-Aktie mit dem seit März 2015 bestehenden Korrekturtrend (akt.

bei 65,12 EUR) zu kämpfen. Dank der jüngsten Kursavancen hat der Autotitel diesen

Abwärtstrend endgültig zu den Akten gelegt, wodurch Anleger die Kursentwicklung der

letzten gut zweieinhalb Jahre als klassische Flagge interpretieren können (siehe Chart).

Mit der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 68,89 EUR) sowie dem frischen

Einstiegssignal seitens des MACD auf monatlicher Basis konnte das Papier jüngst zwei

weitere Ausrufezeichen setzen. Unter charttechnischen Gesichtspunkten sehen wir also

Aufholpotential, denn die Daimler-Aktie hinkt dem DAX® im bisherigen Jahresverlauf

immer noch deutlich hinterher. Ein erstes Etappenziel definiert in diesem Kontext

das bisherige Jahreshoch vom Januar (73,23 EUR), ehe ein vollständiges Schließen der

Kurslücke vom Jahresauftakt 2016 (75,26 EUR zu 77,02 EUR) winkt. Langfristig lässt

der diskutierte Flaggenausbruch sogar auf einen Anlauf auf das Mehrdekadenhoch vom

März 2015 (96,07 EUR) hoffen. Als Stopp-Loss bietet sich indes die o. g. 200-Wochen-Linie

