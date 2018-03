Daimler, VW, BMW – alles halb so wild

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Trotz einiger “Trump-Sorgen” konnten die Autobauer den Schaden in diesem Jahr in Grenzen halten. Bei VW und Daimler beträgt der Abschlag seit Jahresbeginn 2,5 Prozent. Bei BMW sind es gar nur ein Prozent. Uns gefallen die Autobauer in mittel-und langfristiger Perspektive weiterhin sehr gut. Bei VW wurde die 150er Region getestet, das Sentiment für Autos scheint komplett nach unten gedreht zu sein. Daher sehen wir schöne Einsteigerkurse. Ein spannender Inliner ist die WKN HW8M44

Gezielt ausgesucht mit 10 Prozent Puffer auf der Unterseite und 26 Prozent nach oben. Bei einer Laufzeit bis Juni 2018 beträgt die Rendite 73 Prozent.

Wer Anlageprodukte bevorzugt kann sich die folgenden Aktienanleihen ansehen: VW (WKN: PR2GHV) , BMW (WKN: PP2FUD) und Daimler (WKN: PR6UVF).

Blicken wir auf die großen Charts am Freitag:

DAX: Der Blick nach oben bleibt von zahlreichen Barrieren durchzogen

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 16.03.2018:

DAX-Tageschart:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.



STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CY9YRM Basispreis 11.750 14.050 Knock-out-Level 11.750 14.050 Laufzeit 28.06.2018 16.03.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM7MSS DM85NW Basispreis 2.510 3000 Knock-out-Level 2.510 3000 Laufzeit 28.03.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CY9N0D CY9N1M Basispreis 1205 1415 Knock-out-Level 1205 1415 Laufzeit 21.02.2018 21.02.2018

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW2XJR HW202J Basispreis 0,95 1,305 Knock-out-Level 0,95 1,305 Laufzeit 29.03.2018 29.03.2018

Trading-Ideen EUR/USD

