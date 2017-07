Daimler, VW, BMW – Sorgenkinder am Aktienmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Wenn ein Stein wie der Kartellvorwurf erst einmal ins rollen gerät, findet dieser so schnell kein Ende. Daher dürfte die Nachrichtenlage für die Autobauer in den nächsten Wochen mau bleiben. Immerhin kann sich Daimler-Chef Zetsche in Wolfsburg ansehen welche Krisenstrategie empfehlenswert ist und welche nicht. Man denke an das Interview des frischen VW-Chefs im US-Radio zum Höhepunkt der VW-Krise. Wir haben uns ausführlich mit den Autobauern beschäftigt. “Egmond, würdest du jetzt bei den Autobauern einsteigen?” war Daniels Frage in der Finanzmarktrunde – die Antwort. Unsere Analyse in Textform finden Sie ganz frisch bei der WELT . Wir empfehlen den Capped-Bonusauf Daimler, CY7D15 auf VW undauf BMW.

Für uns sind die Aktien besonders über Produkte wie Bonus-Zertifikate mit Puffer ein Kauf.

Chartquelle: Börse München / gettex

Euro steht kurz vor dem Ausbruch: Gold profitiert, DAX leidet

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 27.07.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

