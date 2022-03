Daimler Truck – Management zuversichtlich

Der erst kürzlich abgespaltene Konzernteil Daimlersblickt trotz der vielen Unwägbarkeiten zuversichtlich in die Zukunft und will seinen Umsatz deutlich steigern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. In einer ersten Reaktion der Anleger konnte die Aktie deutlich zulegen und versucht die Verluste der letzten Tage wieder aufzuholen.

Das Management rechnet trotz gestörter Lieferketten und dem Ukraine-Krieg mit keinem wesentlichen Einfluss auf die Produktion und Absatz. Den Umsatz will Daimler Truck auf 45,5 bis 47,5 Mrd. Euro steigern, die Profitabilität soll eine Ebit-Marge zwischen 7 und 9 Prozent betragen. Insgesamt peilt der Bus- und LKW-Hersteller einen Absatz zwischen 500.000 bis 520.000 Fahrzeugen an.

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt Ende Februar Anfang dieses Monats einen herben Dämpfer, die Aktie verlor in den letzten Wochen gut 40 Prozent an Wert und konnte erst im Bereich von 20,28 Euro eine Stabilisierung vollziehen. Seit Anfang dieses Monats läuft nun eine Gegenbewegung, innerhalb dieser eine Barriere von rund 25,00 Euro im heutigen Handelsverlauf überwunden werden konnte. Im vorliegenden Fall könnte sich durchaus ein Long-Investment auf Sicht der nächsten Tage ergeben.

Umsatz und Gewinn sollen steigen

Trotz der zahlreichen Unwägbarkeiten blickt das Management überraschend positiv in die Zukunft und könnte damit den Wert des Unternehmens weiter befeuern. Aus technischer Sicht ergibt sich kurzfristiges Aufwärtspotenzial an 27,76 Euro und somit den 50-Tage-Durchschnitt, aber erst darüber dürfte die Handelsspanne der letzten Monate um 29,99 Euro angesteuert werden. Aber selbst für diese kurze Wegstrecke würde sich bereits ein Long-Investment über entsprechend gehebelte Scheine überdurchschnittlich auszahlen. Hierzu sollte jedoch ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 25,00 Euro gelingen. Knickt die Aktie dagegen überraschend ein und fällt mindestens unter 23,00 Euro zurück, käme sehr wahrscheinlich ein Test der Jahrestiefs bei 20,28 Euro auf Anleger zu.

Widerstände: 26,20; 26,99; 27,76; 28,25; 28,91; 29,99 Euro

Unterstützungen: 25,00; 24,79; 23,81; 24,22; 22,97; 21,61 Euro

