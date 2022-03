Daimler Truck: DAX-Neuling mit gehebeltem Renditepotenzial

Bei Aktien, die in den vergangenen Jahren neu in den DAX aufgenommen wurde, könnte häufig beobachtet werden, dass sie oftmals einen schwierigen Start im neuen Index zu verzeichnen hatten. Allerdings muss der 0,6-prozentige Kursrückgang der Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) am ersten Handelstag im DAX keineswegs als schwacher Start in den DAX angesehen werden. Immerhin konnte sich die Aktie nach ihrem Jahrestief vom 7.3.22 bei 20,26 Euro bereits wieder deutlich nach oben hin absetzen. Bei der Erstellung dieses Beitrages wurde die Daimler Truck-Aktie bei 24,36 Euro gehandelt.

Obwohl die DZ Bank in ihrer aktuellen Analyse den fairen Wert der Daimler Truck-Aktie von 42 auf 29 Euro gesenkt hatte, bekräftigte sie trotz der anhaltenden Kieferkettenengpässe wegen des hohen Auftragsbestandes die Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die Daimler Truck-Aktie in den nächsten Wochen wieder ihrem Niveau vom Monatsbeginn März 2022 bei 27 Euro nähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 25 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 25 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB45633, wurde beim Aktienkurs von 24,36 Euro mit 0,16 – 0,17 Euro gehandelt.

Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 27 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,28 Euro (+65 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,026 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,026 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD3BJP8, wurde beim Aktienkurs von 24,36 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit auf 27 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,59 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 19,079 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 19,079 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV77N78, wurde beim Aktienkurs von 24,36 Euro mit 0,53 – 0,55 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 27 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,79 Euro (+44 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek