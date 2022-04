Daimler Truck-Calls mit 100%-Chance bei Kursanstieg auf 27 Euro

Nachdem sich die Daimler Truck-Aktie von ihrem Jahrestief vom 7.3.22 bei 20,26 Euro bis zum 29.3.22 um beachtliche 37 Prozent auf bis zu 27,72 Euro steigern konnte, geriet die Aktie in den vergangenen Tagen wieder deutlich unter Druck, startete dann aber mit einem Plus bei 23,50 Euro in den frühen Handel des 8.4.22.

Wegen der guten weltweiten Positionierung des Konzerns – und hier vor allem in den USA – bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 50 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau von Ende März im Bereich von 27 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 24 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 24 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB45625, wurde beim Aktienkurs von 23,50 Euro mit 0,17 – 0,18 Euro gehandelt.

Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 27 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,36 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,221 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,221 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD0MHP8, wurde beim Aktienkurs von 23,50 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit auf 27 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,67 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,705 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,705 Euro, BV 1, ISIN: DE000SH3VRK3, wurde beim Aktienkurs von 23,50 Euro mit 4,84 – 4,87 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 27 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 8,29 Euro (+70 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek