Daimler: Treffer! Auch mit Autoaktien kann man wieder Gewinne machen!

Am 15. August hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit Daimler beschrieben. Der Artikel hatte die Überschrift: „Daimler: Kommt der Ausbruch über den Widerstand mit Trading-Chance?“ Das Jahrestief mit 59,29 Euro wurde am 31. Juli markiert und seither ging es volatil in einer Seitwärtsphase vorsichtig nach oben. In unserem Artikel vom 15.08. hatten wir geschrieben, dass wir der Meinung sind, dass die Seitwärtsbewegung bald beendet werden müsste und es bei einem Ausbruch nach oben eine gute Trading-Chance lauern könnte, die mit einem starken Hebel zu einem schönen Gewinn werden kann.



Der von uns genannte Einstiegskurs wurde durch den Ausbruch am 24.08. übersprungen und wir hatten einen starken Hebel von über 19 herausgesucht, der einen entsprechenden Gewinn hervorbrachte. Automobilaktien sind in diesen Zeiten nicht ungefährlich, was eine gute Absicherung des Gewinns verlangt. Auch kleine Gewinne sollte man sich nicht wieder wegnehmen lassen. Die Chartindikatoren weisen seit etwa zwei Wochen nach oben und das könnte ein Hinweis auf weiter steigende Kurse sein. Der für die Aktie starke Kursgewinn am Donnerstag war durch einen Bericht im Manager-Magazin entstanden, dass es eventuell geplant sein könnte Daimler rechtlich in drei Sparten aufzuteilen, um eine größere Marktnähe zu erreichen und die Strukturen klarer zu gestalten. Dieser Konzernumbau soll möglicherweise schon spätestens bei der Hauptversammlung 2019 umgesetzt sein. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.