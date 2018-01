Daimler, Tesla, Nordex - Bilanz 2017 und Ausblick 2018

Großreinemachen im Favoritendepot und im Defensivdepot bei Feingold Research. Wie Sie den Übersichten unten entnehmen können, haben unsere Depots seit Start 2016 den DAX deutlich hinter sich gelassen. Wir erneuern nun zum Jahresstart viele Positionen, nehmen unter anderen im Daimler-Bonus 12 Prozent Rendite mit, kassieren den Gewinn bei Nordex, tauschen die Position im Euro / US-Dollar in einen Inliner, kaufen ein DAX-Discount-Call zum ersten Handelsmorgen im neuen Jahr, haben den Lufthansa-Put (DM6JZ8), den wir schon am 28.12 empfohlen haben, aufgenommen und veräußern zudem viele Anlagepapiere. Neu rein kommen DAX-Bonusse, Papiere auf Tesla, Inliner auf DAX und Öl (SC6744). Sie finden all dies in der Transaktionsliste und hier aufgeschlüsselt: Dazu bauen wir die Depots in den nächsten Tagen immer weiter aus, suchen für Sie wie gewohnt schöne Gelegenheiten.

Weiterhin interessant sind beispielsweise die Abgänge DM7P3C (EuroUSD-Inliner), DS0HTF (Pro7-Bonus), DM4AVP (Evotec Discounter) und CV3740 (DAX-Bonus)