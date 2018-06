Daimler: Der Stern sinkt

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Mal abgesehen von dem jüngsten, doch recht deutlichen Rücksetzer derAktie stürzt Daimler an der Börse nicht ab, sondern erodiert langsam vorsich hin. Die großen Probleme im Hintergrund zermürben den Wert. Ineiner aktuellen Studie hat Morgan Stanley sehr schön die mannigfaltigenBelastungsfaktoren für die europäische Autoindustrie aufgezählt, als dawären: die Eurobelastung nach der Rally der Währung im letzten Jahr, dieweiter steigenden Kosten für Rohstoffe, ein abflachender Wachstumstrendam PKW-Weltmarkt und hohe Entwicklungskosten im Rahmen der Anpassung andie Megatrends Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren.Und schließlich wäre da auch noch die Abgasproblematik. Barclays hat inder jüngsten Analyse darauf hingewiesen, dass die Hersteller mit denNormen im neuen Worldwide harmonized Light-Duty Test Procedure (WLTP)kämpfen. Die Researchabteilung stuft die Aktie von Daimler u.a. deswegennur mit „Untergewichten“ ein. Daimler hat dazu noch ein ganz speziellesDieselproblem: Wegen möglicher früherer Verstöße gegen die Gesetze à laVW rückt das Unternehmen immer stärker in den Fokus der Behörden. Undnach wie vor steht das möglicherweise sehr teure finale Fazit derUS-Behörden zu dem Thema noch aus.Als Sahnehäubchen drohen auch noch Strafzölle von Trump für dieeuropäische Autoindustrie. Daimler hat deswegen den mittelfristigenAufwärtstrend nicht verteidigen können. Jetzt muss die Marke von 60 Eurohalten, die als letzte große Stütze vor dem Mehrjahrestief aus 2016wirkt. Im Moment empfiehlt sich daher nach den zuletzt deutlicherenKursverlusten in relativ kurzer Zeit allenfalls eine Spekulation aufeine Gegenbewegung im kurzfristigen Abwärtstrend.