Daimler: Starkes Einstiegssignal!

Die Talfahrt scheint gestoppt! In unserer Analyse vom 14.11.17 Daimler: Kurz vor der Trendwende? hatten wir bereits auf die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hingewiesen. Heute nun klettert die Notierung über das Vortageshoch bei 69,34 Euro und löst damit ein Kaufsignal aus. Aus Sicht der Kerzentechnik wird dabei sogar ein "Morning Star" ausgebildet (blauer Kreis), welcher das Einstiegssignal nochmal bestärkt. Den StopLoss für den Trade platzieren wir knapp unter das gestrige Tagestief auf 68,55 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.