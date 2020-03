Daimler: Stark unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Die Aktie von Daimler zählt in diesem Jahr zu den deutlichenUnderperformern im DAX. Und das wohl nicht zu Unrecht. Der DAX ist inder zweiten Februarhälfte nach unten weggebrochen und konnte sichzuletzt bei einem Abschlag von 10 Prozent seit Jahresbeginn etwasstabilisieren.Für die Aktie von Daimler war der jüngste Rückschlag hingegen bereitsdie zweite große Talfahrt in diesem Jahr, schon in der zweitenJanuarhälfte war es deutlich bergab gegangen. Daher liegt der Titelinzwischen sogar rund 15 Prozent hinter dem schwachen DAX zurück. Undauch die Gegenbewegung auf die Verluste wegen der Coronapanik ist mauausgefallen.Das wundert nicht, denn die Marktbedingungen für dieAutomobilproduzenten sind derzeit hart. In China ist wegen dervirusbedingt verlängerten Neujahresferien der Absatz im Februar umgewaltige 80 Prozent eingebrochen. So schlimm muss es in Europa, wo sichdas Coronavirus aktuell ausbreitet, zwar nicht kommen, aber bei einerderartigen Krankheitswelle stehen langfristige und großeInvestitionsentscheidungen wie der Kauf eines Automobils bei vielennicht ganz oben auf der Prioritätenliste – wie der Absatzrückgang imFebruar in Deutschland um rund 10 Prozent andeutet.Nicht umsonst ist die Aktie von Daimler jüngst auf ein neues Jahrestiefgefallen und hat damit ein neuerliches Warnsignal ausgelöst. EinPullback ist nach den heftigen Verlusten in diesem Jahr zwar jederzeitmöglich, als Schnäppchenchance sehen wir Daimler aber nicht. Zunächstsollte eine Bodenbildung abgewartet werden.