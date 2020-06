Daimler: Puts nach Konjunkturpaket mit 100%-Chance

Im Zuge der für viele Marktbeobachter überraschend starken Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte konnten sich auch die Kurse der Automobilhersteller, wie beispielsweise jener der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) deutlich von ihren Tiefstständen distanzieren. Notierte die Aktie noch am 20.3.20 bei 21,05 Euro, so wurde sie am 3.6.20 um 81 Prozent höher bei 38,19 Euro gehandelt. Besonders in den vergangenen Tagen beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung noch einmal. Nach dem für die Automobilindustrie enttäuschenden Konjunkturpaket der Regierung stürzte die Daimler-Aktie im frühen Handel des 4.6.20 allerdings wieder um fünf Prozent ab.

Für Anleger, die den jüngsten Kursanstieg der Daimler-Aktie als übertrieben einschätzen und die in den nächsten Wochen zumindest auf eine Gegenbewegung im neu gestarteten Bullenmarkt setzen wollen, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte interessant sein.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 36 Euro

Der J.P.Morgan-Put-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 36 Euro, Bewertungstag 21.8.20, BV 0,1, ISIN: DE000JC1S6F6, wurde beim Daimler-Kurs von 36,13 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro gehandelt.

Gibt die Daimler-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 32 Euro nach (auf diesem Niveau notierte sie zuletzt am 26.5.20), dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,57 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 39,649 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,649 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ7DVA6, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 36,13 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Daimler-Aktie auf 32 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 0,76 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 41,278 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,278 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CL27YN4, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 36,13 Euro mit 0,55 – 0,56 Euro taxiert.

Bei einem Kursrutsch der Daimler-Aktie auf 32 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 0,92 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek