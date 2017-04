Daimler: Punktlandung! Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

In unserer gestrigen Analyse Daimler: Wo ist die nächste Haltestelle? hatten wir bereits über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) berichtet. Die von uns angegebene Unterstützung, das Jahrestief, wurde dabei heute fast centgenau angesteuert. Kurz nach der Eröffnung bei 66,58 fällt die Notierung auf 66,10 Euro und dreht im Anschluß wieder nach oben bis auf aktuell 66,66 Euro ab. Die Chance auf die Ausbildung eines "Hammers" mit im Anschluß daran weiter steigenden Kursen bleibt somit bestehen. Wir belassen den Wert auf unserer Beobachtungsliste und werden bei entsprechenden Signalen aktiv.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.