Daimler – Prognose bis 2022

Mit der WKNundist Daimler in unserem Favoritendepot undvertreten. Die Depots werden wir ab Sommer im erstenin Deutschland für Sie besprechen und für Abonnenten dann noch schöner, attraktiver und zeitnaher gestalten. Zum einen ist dies der Wunsch vieler Leser, zum anderen spricht unsere Performance wie wir finden für uns. Dies haben wir im Gastdepot bei Ayondo seit 2015 und in unseren Depots bei FTD, Börse Online und eben hier seit nunmehr 10 Jahren gezeigt. Zeit, dies zu erweitern und noch nutzwertiger für Sie und vor allem profitabler zu machen. Ein kleiner Fehler ist uns im Favoritendepot unterlaufen, aber ein positiver: Die WKN GD6HNN ist längst ausgelaufen, das Discountpapier kam zu plus 3,9% und wie gewünscht am 20.4 zurück. Wir nehmen neu! die WKNauf.

Schauen wir ergänzend noch auf Daimler: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf “Buy” belassen – gut 30 Prozent Potenzial. In Reaktion auf die geänderten Rechnungslegungsvorschriften habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2022 reduziert, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts an seiner positiven Einschätzung der Aktie des Stuttgarter Auto- und Lkw-Herstellers.

Ergänzend sagt Jefferies zu VW – nicht mehr 180, sondern 220 Euro. Analyst Philippe Houchois begründete die bessere Einschätzung der Aktie mit dem Strategie- und Führungswechsel beim Wolfsburger Autobauer. Wichtigster Grund dafür sei aber der Generationenwechsel bei der Porsche SE, der die seit Jahren hinterherhinkende Aktie der VW-Holding nach oben bringen dürfte, schrieb der Experte in einer Studie.