Daimler: Noch keine Entwarnung!

In unserer Analyse vom 30.06.17 Daimler: Das sieht nicht gut aus! hatten wir bereits über den Kurseinbruch des Automobilkonzerns (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) berichtet. Rund 4 Handelswochen später können wir leider noch immer keine Entwarnung geben! Die Aktie verlor in der Zwischenzeit nochmal deutlich an Wert und rutschte dabei sogar unter die 60 Euro Marke. Derzeit laufen Stabilisierungsversuche im Bereich um 59 Euro. Ob hier bereits eine Bodenbildung stattfindet, von der aus eine Gegenbewegung / Trendwende starten kann, werden die folgenden Handelstage zeigen. Wir bleiben weiter an der Seitenlinie!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.