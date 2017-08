Daimler: Neues Kaufsignal, wenn... [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der schwäbische Automobilbauer (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) musste Ende Juli deutlich Federn lassen und fiel im Tief bis auf 59,01 Euro. Anschließend setzte eine Zwischenerholung bis auf 60,95 Euro ein, der eine neuerliche Korrektur auf ein (höheres) Tief bei 59,39 Euro folgte. Aus Sicht der Markttechnik würde somit bei Überschreiten des letzten Hochs ein neues Kaufsignal generiert werden, weshalb wir jetzt eine Kauforder bei Überschreiten der 61 Euro Marke in den Markt legen. Am frühen Dienstag Vormittag notiert Daimler bei akuell 60,51 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.