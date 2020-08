Daimler: Neue Zahlen treiben Kurs!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Als Umsatzspitzenreiter und meistgehandelter Wert in Stuttgart legte die Daimler-Aktie gestern 3,5% auf 42,25 Euro zu. Stützend wirken frische Zahlen vom chinesischen Automarkt: So wurden dort im Juli über 1,6 Millionen Pkw verkauft – und damit im Vergleich zum Vorjahr 7,9% mehr. Das ist bereits der vierte Anstieg in Folge. EUWAX

