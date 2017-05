Daimler: Neue Tiefs - keine Trendwende in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Automobilbauer aus dem Schwabenland ist weiter schwer angeschlagen! Am vergangenen Freitag rutschte Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) im Tagestief bis auf 64,70 Euro ab und somit auf ein neues Jahrestief. Zum Start in die neue Handelswoche eröffnete die Aktie etwas fester bei 65,20 Euro, gibt aber aktuell schon wieder bis aus 65,03 Euro nach. Noch sind keine Tendenzen für eine Bodenbildung oder Gegenbewegung erkennbar. Wir bleiben am Ball!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.