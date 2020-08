Daimler Long: 20 Prozent Chance

Daimler konnte sich auf Sicht der letzten 3 Monate von seinen deutschen Konkurrenten Volkswagen und BMW deutlich absetzen und um 15 Prozentpunkte mehr an Performance generieren als beispielsweise der nächste Verfolger BMW. Der Kursverlauf des Konkurrenten aus Kalifornien namens Tesla spielt wohl in einer eigenen Liga.

Die traditionelle Automobilindustrie steckt in einem Wandel. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass der US-Elektroauto-Pionier Tesla besser als die deutschen Automobilbauer auf die Herausforderungen der Zeit vorbereitet ist. Punkto Elektromobilität und Assistenzsysteme setzt Tesla die Standards und der Rest versucht den Rückstand aufzuholen. Auch im Lockdown zahlte sich Teslas schlanker und internetbasierter Vertrieb aus, während die traditionellen Autohäuser den Betrieb einstellen mussten. Doch viele Beobachter sehen die deutsche Automobilindustrie auf dem Weg, diesen Transformationsprozess zu ihren Gunsten zu gestalten und sich wieder an die Spitze zu setzen. Die Marktkapitalisierung von Tesla gilt aktuell aber mehr als übertrieben und so findet der Aktionär bei den deutschen Premium-Herstellern - allen voran bei Daimler – mehr Gegenwert. Beim erwarteten KGV 2022 müssen Tesla-Aktionäre das 113 Fache des Gewinns akzeptieren, wogegen Daimler-Aktionäre mit dem 7-Fache des Gewinns leben können.

Zum Chart

Der Kursverlauf der Daimleraktie hat sich seit dem Tief im Corona-Sell Off Mitte März mehr als verdoppelt und damit wieder das Vorkrisenterrain erreicht. Aktuell wird der Widerstand bei 43,30 Euro getestet, der sich schon am Weg nach unten im Februar 2020 herausgebildet hat. Ein weiteres Indiz liefert der intakte Trendkanal, an dessen unterer Begrenzung der Kursverlauf lokalisiert werden kann. Bei Überwindung der wichtigen Marke bei 43,30 Euro besteht Potenzial bis auf den Bereich rund um die Marke von 49,31 Euro. Nach unten hat die Unterstützung bei 40,54 Euro gehalten. Wenn alle Stricke reißen, sollte die 34,54 Euro dem Kursverlust Einhalt gebieten. Unter dem Strich deutet aber alles auf die Fortsetzung der nach oben gerichteten Kursentwicklung hin.

Daimler (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

43,30 // 49,31 Euro

Unterstützungen:

40,54 // 34,54 Euro



Fazit

Der Mini Future Long (WKN UB9BNB) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 1,30 von einem steigenden Kurs der Aktie von Daimler zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 31,42 Euro (73,35 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 37,90 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,70 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 49,31 Euro liegen (3,84 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

UB9BNB

Typ:

Mini-Future Long

akt. Kurs:

3,15 – 3,27 Euro

Emittent:

UBS

Basispreis:

10,92 Euro

Basiswert:

Daimler

KO-Schwelle:

11,47 Euro

akt. Kurs Basiswert:

43,03 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,84 Euro

Hebel:

1,3

Kurschance:

+ 20 Prozent

Quelle: UBS



