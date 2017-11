Daimler: Kurz vor der Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Autobauer (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) befindet sich seit dem letzten Hoch vom 03.11.17 bei 73,64 Euro in einer klassischen Abwärtsbewegung. Diese kennzeichnet sich durch tiefere Hochs und tiefere Tiefs, welche wir nun bereits seit 7 Handelstagen sehen (siehe Chart). Auch die heutige Kerze im Chart ist aktuell noch rot: Nach einer Eröffnung bei 70,61 Euro notiert Daimler zur Stunde bei 70,33 Euro. Erst bei Überschreiten des Vortageshochs ergibt sich für uns eine Einstiegsgelegenheit und Spekulation auf eine nachhaltigere Gegenbewegung, weshalb wir hier im Moment (noch) an der Seitenlinie verbleiben. Anhand des gestrigen langen Dochts auf der Kerzenunterseite sehen wir jedoch, dass Kurse unter 70 Euro bereits zum Einstieg genutzt werden, eine neue Trendbewegung nach oben somit unmittelbar bevorstehen könnte.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.