Daimler: Kurz vor dem Durchbruch

Mit dem Rückenwind von den aktuellen Absatzzahlen ist die Aktie vonDaimler gut in das neue Jahr gestartet. Der Titel steht kurz vor einemganz großen Kaufsignal, das zeigt einen Paradigmenwechsel im Markt. DerAbsatz von Mercedes Benz ist auch im letzten Dezember weiter gewachsen,um 1,7 Prozent. Gegenüber dem Durchschnittswert für 2017 in Höhe von 9,9Prozent zeigt das zwar den erwarteten Rückgang der Dynamik, dennoch gehtes weiter vorwärts.Und angesichts der Einführung von mehr als einem Dutzend neuer Modellein 2018 sind die Aussichten für zumindest moderate Zuwächse in derlaufenden Periode auch nicht schlecht. Analysten tun sich trotzdemschwer mit der Aktie, die meisten Researchabteilungen sehen Daimler nachwie vor nur als Halteposition. Im Durchschnitt rechnen die Experten imMoment mit einem per Saldo nur stagnierenden Gewinn in 2018 und 2019.Als Risikofaktor wird immer wieder das LKW-Geschäft angeführt, auch eineweitere zyklische Verschlechterung im Automobilgeschäft bleibt eineMöglichkeit – wobei dieses Argument schon seit anderthalb Jahrenangeführt wird, aber das Szenario immer weiter in die Zukunft verschobenwurde. Die Anleger setzen daher stärker auf das hier und jetzt. Unddabei steht der Führungsposition von Daimler im Premiumsegment und derAussicht auf weitere moderate Zuwächse nur ein KGV von 9 und eineDividendenrendite von knapp unter 5 Prozent gegenüber.Nicht zuletzt dank dieser Relation ist der Aktie von Daimler zuletzt derAnstieg auf den höchsten Stand seit knapp zwei Jahren gelungen. Kannsich der Titel nun oberhalb von 75 Euro etablieren, wäre das derAbschluss der Bodenbildung und ein ganz großes Kaufsignal.