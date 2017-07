Daimler – Kurssturz bietet Einstiegsmöglichkeiten

Der Spiegel hat vielleicht nicht mehr die Deutungshoheit wie vor 20 oder 30 Jahren, aber wenn das Hamburger Magazin am Samstag mit einem Kartellvorwurf an die Autobauer heran tritt, hat dies eine gewisse Sprengkraft. Die Kernaussage: “Die Dieselaffäre ist kein Versagen einzelner Unternehmen. Sie ist das Ergebnis einer jahrelangen Kungelei deutscher Autohersteller.” Die Story ist in Form und Umfang vielleicht eine Enthüllung, dürfte aber im Kern nicht überraschen. Mutige Investoren können die Daimler über Bonus-Papiere mit Seitwärtsrendite und Puffer antizyklisch ins Depot nehmen. Wir empfehlen die WKN HW3VED mit 18 Prozent Puffer und acht Prozent p.a. Rendite.

Die Autoaktien leiden seit Jahresbeginn deutlich unter dem schlechten Licht, das seit der VW-Affaire auf die Branche geworfen wird. Autoaktien wie Daimler legen am Montag den Rückwärtsgang ein. Der Grund: Verschiedenen Medienberichten zufolge sollen sich die deutschen Autobauer über die Technik ihrer Fahrzeuge, Kosten, Zulieferer und Strategien abgesprochen haben. Die EU-Kommission geht entsprechenden Hinweisen nach. Angesichts möglicher Kartellstrafen trennten sich viele Investoren von ihren Autoaktien.

Die Aktie von Daimler zählte bereits zuvor zu den schlechtesten DAX®-Titeln seit Jahresbeginn. Zwar geben die Autobauer bei den Auslieferungen kräftig Gas. Das Wachstum kommt in erster Linie aus Asien. Hohe Investitionen in neue Technologien wie autonomes Fahren und E-Motoren drücken derweil auf die Margen. So plant Konzernlenker Dieter Zetsche bis 2022 mehr als zehn reine Elektromodelle auf die Straße zu bringen. Ab 2020 sollen auch in China E-Autos mit dem Stern vom Band fahren. Konkurrenten wie Tesla hinterher zufahren und nun kräftig in die Tasche greifen zu müssen kam bei den Aktionären in den vergangenen Monaten daher nicht gut an.

Angesichts der günstigen KGVs und der hohen Dividendenrenditen stuft nach Angaben von Thomson Reuters ein Großteil der Analysten die Aktie von Daimler dennoch weiterhin als haltens- oder gar kaufenswert ein. Anleger, denen ein Direkteinstieg in die Aktie zu riskant ist, könnten über ein Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von Daimler nachdenken.

Charttechnischer Ausblick: Daimler

Widerstände: 62,70/64,80 Euro

Unterstützung: 54,00/55,00/60,00 Euro

Die Aktie von Daimler bildet seit Ende März einen Abwärtstrend. Mit dem heutigen Abschlag sackt die Aktie in den Bereich der Kreuzunterstützung (Unterkante des Abwärtstrendkanals, 38,2%-Retracementlinie) bei EUR 60. Hält das Level besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis EUR 62,50/64,90. Kippt der Aktienkurs hingegen unter diese Marke droht eine Fortsetzung der der Abwärtsbewegung bis EUR 54/55.

Daimler in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.06.2016 – 24.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Daimler in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2012 – 24.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Quelle: eigene Recherche, HypoVereinsbank onemarkets