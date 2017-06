Daimler – Kursexplosion aus Gründen

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Für die DAX-Bullen reicht derzeit der einfache Verweis auf die konjunkturelle Lage. Angesichts der anstehenden Bundestagswahl darf man in Deutschland von der SPD keine Lobeshymnen erwarten. Angela Merkel ist mir ihrer Taktik der “asymetrischen Demobilisierung” gut gefahren und man will keine Begehrlichkeiten wecken. Schaut man auf den ifo-Index sieht man die Konjunktur jedoch auf dem Weg in eine Boomphase. Bei der VP-Bank schreibt man die DAX-Konzerne daher im siebten Himmel. Wir stellen die Analyse vor und verweisen beispielhaft auf Daimler und den Inliner DE000HW21G53 und den Discount-Call PR44KV



“Das ist der Wahnsinn. Und er steigt und steigt und steigt. Die deutschen Unternehmen scheinen im siebten Himmel angekommen sein. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer bricht fast alle Rekorde. Es läuft derzeit richtig rund für die deutsche Wirtschaft.

Um es aber auf den Punkt zu bringen: Das wichtigste deutsche Konjunkturfrühbarometer hat sich deutlich von dem entfernt, was von der deutschen Volkswirtschaft tatsächlich zu erwarten ist. Gemäss dem historischen Muster legt der ifo-Geschäftsklimaindex derzeit einen BIP-Zuwachs von rund 6 % nahe. Man muss nun kein Volkswirt sein, um festzustellen, dass ein Wachstum in dieser Größenordnung illusorisch ist. Läuft es für die deutsche Wirtschaft weiterhin gut, liegt ein Wachstum von knapp 2 % drin – auch das ist noch ein erfreulicher Wert.

Besser ist es wohl, den ifo-Geschäftsklimaindex einer qualitativen Interpretation zu unterziehen. Was möchte uns also das Konjunkturbarometer mitteilen? Die Botschaft lautet: Trotz der internationalen politischen Turbulenzen hält die deutsche Wirtschaft nun seit sieben Jahren einen soliden Wachstumskurs. Es herrschen also goldene wirtschaftliche Zeiten. Die meisten Unternehmen strotzen vor Kraft und die privaten Haushalte freuen sich über eine gute Beschäftigungssituation. Besser geht es kaum.”

2017 sollte doch das Jahr der dividendenstarken Aktien aus dem DAX werden – BMW und Daimler vorweg. Doch stattdessen laufen Tesla wie irre und ziehen schwache Dividendentitel wie Lufthansa oder RWE davon. Alles soll nun aber besser werden – dafür taugt mit dem Papier DE000HW21G53 auch unser Inliner der Woche bei den Einzelaktien. Er ist aber nur dann geeignet, wenn man wie wir bei Daimler die 60 als untere Grenze als tauglich erachtet und der Aktie Potenzial einräumt (übrigens ist im September IAA…).

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler nun auf “Outperform” mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Für die lange Sicht ist ein Optionsschein die beste Wahl – GL58FS - Basis 70 und Laufzeit Dezember 2018 halten wir für gut.

Zwar sei mit Blick auf den US-Automarkt eine gewisse Vorsicht angebracht, doch die allgemeine Wahrnehmung sei zu negativ, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Montag. Die dortigen Gewinne, die bei der Daimler-Pkw-Tochter Mercedes mit rund 20 Prozent zum Gewinn beitrügen, sollten länger als erwartet stark bleiben. Ebenfalls interessant ist der Capped-Bonus mit der WKN DM2F5U, offensiver ist der Discount-Call PR44KV.

