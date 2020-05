Daimler: Kursexplosion!!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktien des Stuttgarter Automobilherstellers Daimler wurde gestern sehr stark an der Börse Stuttgart gehandelt. Die Truck Sparte von Daimler verkündete am Dienstag, die Kooperation bei emissionsfreien stationären Brennstoffzellen mit der britischen Rolls-Royce plc. Die Aktie notierte gestern über 3 Euro höher bei 35,55 Euro. Bis 17.00 ist ein Handelsvolumen von über 7 Millionen Euro zu verzeichnen. EUWAX

