Daimler: Kurseinbruch!

In unserer Analyse vom 29.04.19 Daimler: Weitere Gewinne sichern! hatten wir bereits über die aktuelle charttechnische Situation des DAX-Konzerns (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) berichtet und den StopLoss für unsere Longposition ein erneutes Mal nachgezogen, um hier aufgelaufene Gewinne abzusichern. Im Zuge der heutigen allgemeinen Marktschwäche gibt auch Daimler kräftig nach und eröffnete bereits mit einem Gap down bei 56,79 Euro. Damit wurde unsere Position ausgestoppt und der Trade mit trotzdem noch schönen Gewinnen glattgestellt. Zur Mittagstunde notiert die Aktie aktuell bei 56,66 Euro.

Daimler Tageschart

