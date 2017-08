Daimler: Kommt der Ausbruch über den Widerstand mit Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Daimler konnte sich nach den sehr guten Zahlen Ende Juli noch nicht so richtig vom Fleck bewegen. In den letzten Tagen hat es zwei Ausbruchsversuche gegeben, die beide im Bereich von 60,86 Euro ein Ende gefunden hatten. Der charttechnische Widerstand liegt bei 60,96 Euro und der wurde jüngst noch nicht ernsthaft getestet. Das Image der Autobauer ist mächtig geschädigt und im Moment vertrauen nicht viele Anleger darauf, dass eine nachhaltige Erholung zu erwarten ist.



Wenn man sich die Automobilbranche anschaut, könnte man sich die Frage stellen, welcher der deutschen Hersteller das Zeug hat, die Krise relativ schnell zu bewältigen. Uns fällt dabei Daimler ein. Die IAA steht im September vor der Tür und vielleicht warten die Stuttgarter bis zur Messe mit Neuheiten, die den Aktienkurs beflügeln können. Das Jahrestief mit 59,29 Euro wurde am 31. Juli markiert und seither geht es volatil in einer Seitwärtsphase, die irgendwann einmal beendet werden muss. Bei einem Ausbruch nach oben könnte aber eine gute Trading-Chance lauern, die man mit einem starken Hebel nutzen könnte. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.