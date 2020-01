Daimler: Keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der schwäbische Automobilkonzern (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) bereitet seinen Anlegern in 2020 nur sehr, sehr wenig Freude. Gerade in den letzten beiden Handelswochen verlor der Aktienkurs doch deutlich an Boden. So geht es auch heute nach einer Eröffnung bei 42,69 Euro bis auf aktuell 42,28 Euro nach unten. Die vielen roten Kerzen im Chart signalisieren nur eine geringe Kauflaune bei den Marktteilnehmern. Aus Sicht der Charttechnik sehen wir hier noch keinerlei Tendenzen einer Bodenbildung oder gar Trendwende, weswegen hier weiterhin an der Seitenlinie bleiben, den Wert aber auf unserer Beobachtungsliste belassen.

Daimler Tageschart

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.