Daimler: Kein guter Tag!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Und wieder mal wurde die Daimler-Aktie in Stuttgart meistgehandelt – verlor am Donnerstag aber rund 3 Prozent auf etwa 29,10 Euro. Nachdem bereits ein Großteil der Produktion ohnehin stillsteht, beantragt Daimler wegen der weitreichenden Auswirkungen des Coronavirus nun Kurzarbeit. Diese soll zunächst vom 6. bis zum 17. April gelten und sich auf die Produktion von Autos, Vans und Nutzfahrzeuge sowie deren Verwaltung beziehen. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.