Daimler – Käufer unbeirrt auf Kurs

Trotz Lieferengpässen und fehlenden Halbleitern verlieren Anleger bei der-Aktie nicht ihren Mut und treiben die Notierungen kontinuierlich voran. In der abgelaufenen Woche gelang es einen weiteren Meilenstein zu erreichen, jetzt rücken die Hochs aus 2015 in den Fokus der Investoren.

Zwischen 2015 und Anfang 2020 befand sich die Daimler-Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend und fiel von 96,07 auf 21,01 Euro zurück. Im März vergangenen Jahres drehte der Trend und erlaubte dynamische Kurszuwächse zunächst an die Hürde um 53,50 Euro. Zum Jahreswechsel kam es schließlich zu einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend und weiteren Zugewinnen an 80,00 Euro. Nach einem zwischengeschalteten Pullback im Sommer auf die markante Unterstützung um 67,40 Euro schoss Daimler erneut in die Höhe und knackte im abgelaufenen Monat ein Zwischenhoch aus Ende 2015 bei 85,50 Euro. Damit rücken jetzt wieder die Hochs aus 2015 in den Fokus der Anleger.

Unerschütterlich

Nach dem Kurssprung über die Kursmarke von 85,50 Euro rückt nun das nächsthöhere Ziel gelegen um 90,25 Euro in greifbare Nähe, darüber dürfte schließlich ein Rücklauf zurück an die Höchststände aus Anfang 2015 bei 96,07 Euro gelingen. Trotz des hohen Kursniveaus würde sich ein Long-Investment durchaus noch auszahlen, allerdings sollten Investoren auch mit baldigen Rücksetzern in der laufenden Rallye rechnen. Unterstützungen findet die Daimler-Aktie an der letzten Hürde von 85,50 Euro vor, darunter an den Frühjahreshochs von 80,41 Euro. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil dies eine ausgeprägte Konsolidierung wahrscheinlich machen würde.

Widerstände: 88,24; 90,00; 91,00; 92,70; 93,40; 96,07 Euro

Unterstützungen: 86,00; 84,50; 83,45; 80,41; 77,99; 77,00 Euro

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Daimler HB04AX 1,47 73,505425 6,04 Open End Daimler HB0WU3 0,75 80,780468 12,12 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Daimler HB0LGV 1,46 102,218276 6,04 Open End Daimler HR6XQR 0,68 94,602109 12,64 Open End

DE0007100000 Investmentmöglichkeiten Turbo Bull Open End Optionsschein auf Daimler für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Turbo Bear Open End Optionsschein auf Daimler für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

