Daimler: KURSFEUERWERK!!

In unserer gestrigen Analyse Daimler: Kurs bricht aus! hatten wir bereits auf die aktuelle charttechnische Situation des Automobilkonzerns (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) hingewiesen.



Dabei wurde das von uns prognostizierte Kursziel von 65 Euro, welches sich aufgrund der Höhe des Seitwärtstrendkanals berechnet hatte, noch am gleichen Tag (!) erreicht. Daimler kletterte im Hoch bis auf exakt 65 Euro. Auch am heutigen Donnerstag setzt sich der positive Trend weiter fort, nach der Eröffnung geht es direkt bis auf 66,15 Euro nach oben, zur Stunde kommt die Notierung wieder bis auf 65,60 Euro zurück. Es bietet sich an, Teilgewinne mitzunehmen und den Rest der Position eng mit einem StopLoss abzusichern.







Daimler Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.