Daimler: Jetzt fällt die Entscheidung!

Der Automobilbauer (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) konnte letztendlich das bisherige Jahrestief bei 66,16 Euro (siehe Chart) nicht halten und rutscht heute zum Börsenstart weiter ab. Nach einer Eröffnung bei 66,48 Euro geht es im Tief bis auf 65,53 Euro nach unten. Damit gerät nun auch die letzte Bastion der Bullen, die 200-Tage Linie (blau) massiv in Bedrängnis. Sollte auch diese bis zum Handelsende auf Schlußkursbasis unterboten werden, wäre der weitere Weg nach unten frei, die Börsenampeln für Daimler dann entgültig auf rot!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.