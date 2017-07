Daimler: Ist das der Todesstoß?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktie von Daimler kämpft verbissen darum, das zuletzt generierteVerkaufssignal noch zu revidieren. Aktuell steht sie marktbedingt nochauf verlorenem Posten, entschieden werden könnte die Schlacht in dernächsten Woche. Das operative Geschäft von Daimler läuft weiter rund,auch wenn die Dynamik nun erwartungsgemäß etwas nachlässt. Im Junikonnte der Mercedes-Absatz erneut zweistellig, um 11,1 Prozentgesteigert werden, im ersten Halbjahr waren es 13,7 Prozent. Eineweitere Abschwächung des Automobilzyklus steht als Drohfaktor weiter imRaum – neben den Problemen mit dem Dieselskandal.Daimler ist weit stärker betroffen, als zunächst vom Managementeingeräumt. In Deutschland versucht das Unternehmen, das Problem mit demRückruf von 3 Mio. Fahrzeugen in den Griff zu bekommen. Die Nord-LB hatzuletzt aber vor möglichen Milliardenbelastungen in den USA gewarnt unddie Aktie von Kaufen auf Halten abgestuft. Insgesamt gibt der Wertderzeit ein schwaches Bild ab. Die Mitte letzten Jahres gestarteteErholung ist verebbt, die Aktie ist zuletzt wieder unter dasAusbruchniveau bei 66 Euro gefallen – ein Verkaufssignal. Aktuell bemühtsich der Titel darum, dieses Bild zu revidieren, bislang mit wenigErfolg. Anleger sollten das kurzfristige Zwischentief bei 63 Euro imBlick behalten, fällt diese Marke, steigt die Wahrscheinlichkeit für dennächsten Abwärtsschub. Entscheiden könnte sich die Schlacht um Daimlerspätestens am 26. Juli mit dem Quartalsbericht.Die Frage wird sein, ob das Management die Anleger von einer anhaltendhohen Dynamik und voraussichtlich geringen Belastungen aus demAbgasskandal überzeugen kann. Kann die Aktie im Umfeld wieder über 66Euro steigen, würde sich das technische Bild schlagartig aufhellen.Notiert Daimler danach hingegen unter den 63 Euro, wäre das für dieErholungsbewegung des letzten Jahres vermutlich der endgültigeTodesstoß. Zumal, wenn man sich das ganz große Chartbild bei Daimleranschaut, auch noch eine langfristige Top-Formation in Form einerSchulter-Kopf-Schulter droht.