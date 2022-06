Daimler: Ist die Hürde zu hoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

Der Automobilbauer (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) bewegt sich seit Mitte März in einer Seitwärtsrange zwischen 60 und 68 Euro.



Dabei wurde in dieser Handelswoche wieder das obere Ende angepeilt, wo mittlerweile auch die 200-Tage Linie (blau im Chart) verläuft, welche den Kursverlauf nun zusätzlich deckelt. Hier scheint die Aktie erneut zu scheitern, gestern und auch heute kurz nach der Eröffnung dreht die Notierung wieder nach unten ab. Neue Longpositionen würden sich für uns so erst nach Break der markanten Linie nach oben ergeben, weshalb wir hier weiter an der Seitenlinie bleiben. Aktuell notiert Daimler bei 66,03 Euro.

Daimler Tageschart

Finanztrends Video zu Mercedes-Benz Group



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.