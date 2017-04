Daimler – Indikator beachten

Alle, wirklich alle Dax-Titel weisen einen positiven Abstand zur 200 Tage Linie auf. Dazu steigt Daimler nach der Erhöhung der Prognose nicht mehr – unser Fazit in Finanzmarktrunde: Egmond bleibt long, Daniel ist eher vorsichtig und begnügt sich mit der jüngsten Rally. DAX-Put XM7GPQ zur Absicherung und der Discount Callsind Waffen für eine Konsolidierung und Seitwärtsphase, der Inliner HU8NUR für breit seitwärts…

Unsere Chartanalyse:

Der Deutsche Aktienindex befindet sich ohne Zweifel in einem vorbildlichen Aufwärtstrend. Allerdings ist das kurzfristige Kurspotenzial zu großen Teilen ausgeschöpft. Zwar sind weitere Gewinne nie ganz auszuschließen, allerdings ist der Spielraum aus statistischer Sicht zunächst relativ beschränkt.

Der DAX verläuft derzeit nahe am oberen Rand eines Aufwärtstrendkanals bei rund 12.540 Punkten. Dieser Kurskorridor (orange) musste bereits angepasst werden, da sich das Tempo des Indexanstiegs in der laufenden Woche noch einmal erhöht hat. Eine erneute Beschleunigung ist nun eher nicht mehr zu erwarten. Vielmehr droht vor dem Wochenende der häufig zu beobachtende Effekt von Gewinnmitnahmen nach einem starken Wochenanfang. Immerhin könnte schon ein erneuter Rücksetzer an das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2015 bei 12.390 Punkten bereits die nächsten Käufer anlocken, die den ersten Ausbruch auf einen neuen Rekord zu Wochenbeginn verpasst haben.

Grundsätzlich bleibt für einen weiteren Anstieg in den nächsten Tagen oder Wochen noch etwas Luft: Aktuell hat sich der DAX um etwa zwei Prozent von seinem Monatsdurchschnittskurs nach oben abgesetzt. Werte von bis zu fünf Prozent sind möglich, bevor das Korrekturrisiko exponentiell ansteigt – woraus sich theoretisch Spielraum bis zur 12.800er-Marke errechnet.

Anleger sollten jedoch kleinere Korrekturen abwarten, bevor sie verstärkt neu einsteigen. Je näher der Markt am oberen Rand des aktuellen Aufwärtstrendkanals notiert, desto weniger Restpotenzial ist kurzfristig noch vorhanden. Besonders Mutige setzen vor dem Wochenende sogar mittels Bär-Turbozertifikaten auf Gewinnmitnahmen.