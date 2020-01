Daimler: Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Stuttgarter Autobauer hatte bereits 1,5 Milliarden Euro für die Folgen der Diesel-Krise zurückgestellt. Nun gab Daimler bekannt, nochmal dieselbe Summe obendrauf zu packen. Das drückt nicht nur auf die Bilanz, sondern auch auf die Stimmung der Anleger. Die Daimler-Aktie gab daraufhin ab und notierte am Mittag bei rund 45,70 Euro ein Prozent im Minus. EUWAX



