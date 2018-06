Daimler – Gewinnwarnung …

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Beim Daimler brennt der Baum. Am Montag könnte die Aktie unter Druck geraten, denn das saubere Image von Dieter Zetsche ist endgültig beerdigt. Auch Daimler hängt wohl voll im Dieselskandal drin. Dies könnte Milliarden kosten und wäre nichts anderes als eine fette Gewinnwarnung. Hintergründe berichtet heute die Tagesschau. Ziemlich absurd ist es, wie dreist auch Jahre nach dem Aufdecken des Skandals bei VW noch manipuliert wird. Die Eier muss man erst mal haben. Das wäre wohl anders, würden Verantwortliche mit rechtlichen Folgen zu kämpfen haben. Oder gar wie in den USA in den Knast wandern. Hier gilt – einfach weitermachen. Wir raten, bei Daimler ggf. mit TR1XSJ auf fallende Kurse zu setzen infolge der möglichen sinkenden Gewinne.

Wir verweisen daher auf unsere Absicherungspalette, die wir seit einigen Wochen vorstellen. Sollte der DAX in dieser Woche wieder bei 13.000 Punkten notieren empfehlen wir Absicherung mit mittel-und langfristiger Ausrichtung ausdrücklich. Denn im Sommer lohnt es sich einen Fuß vom Gas zu nehmen und zusammen mit Italien, dem Handelsstreit und den Bewertungen an den US-Börsen sehen wir ein sehr schlechtes Chance-Risiko Verhältnis für steigende Aktienkurse.

An schwachen Tagen bieten sich Discounter und Bonusse für Anleger an.

DAX-Put - DGK8CL oder XM84WB

NASDAQ Put - VA1VCR

Tesla - VA1DP9

Infineon Put - MF477Y

DAX Reverse Bonus - GD46AF

Commerzbank Turbo-Bear - TR27EM

Daimler Turbo-Bear - TR1XSJ



VW-Turbo Bear - MF4PCW

Euro Bull - DG9J97

DAX Discounter - VL5E73 oder DD104L

DAX-Bonus - DM76WH oder SC99LW