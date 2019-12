Daimler: Finger weg!!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Analysten der HSBC haben die Bewertung für die Aktien von Daimler auf "VERKAUFEN" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Markt scheine die Risiken im Autosektor bis 2022 zu ignorieren, so die britischen Experten in Ihrer gestern veröffentlichten Studie. Die Unternehmen hätten bereits vor geringeren Volumina für längere Zeit gewarnt. Am heutigen Vormittag notiert die Aktie aktuell bei 50,66 Euro.



