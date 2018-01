Daimler: Es wird spannend!

Seit August befindet sich die Daimler-Aktie in einem Aufwärtstrend. Spannend wird es für die Notierungen schon bald zwischen 73 und 73,50 Euro. Gelingt der weitere Anstieg, könnte sich mit einem Mini Future Long bei einer steigenden Daimler-Aktie eine Trend-Chance von 140 Prozent ergeben. Im Update: Continental.

Die umfassende US-Steuerreform sieht unter anderem eine Reduzierung des landesweiten Körperschaftsteuersatzes für Unternehmen ab dem 1. Januar 2018 von 35 auf 21 Prozent vor. Wegen seines breit aufgestellten Industrie- und Finanzdienstleistungsgeschäfts in den USA profitiert auch Daimler von dieser Reform und erwartet einen Steuerertrag von zirka 1,7 Milliarden Euro, der das Konzernergebnis 2017 entsprechend erhöht. Ebenso erwartet Daimler jedoch weitere Effekte im Steueraufwand, die nicht in diesem Zusammenhang stehen und dazu führen, dass sich das Ergebnis voraussichtlich per Saldo um 1,0 Milliarden Euro erhöht. Bereits vor dem Jahreswechsel beließ das US-Analysehaus Bernstein Research seine Einstufung für die Daimler-Aktie auf Outperform mit einem Kursziel von 85 Euro. Kurzfristig solide Perspektiven und ein weiteres Jahr mit steigenden Gewinnen unterstellte der dort zuständige Analyst in seiner Bewertung. Charttechnisch befindet sich Daimler seit August in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 69,60 und 77,90 Euro beschrieben werden kann. Gehalten wurde die Aktie zuletzt auch von der aktuell bei 69,33 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Gelingt es, die Widerstände zwischen 73 und 73,50 Euro zu überwinden, an denen sie im letzten Jahr gleich dreimal scheiterte, könnten auf weitere Sicht höhere Ziele bis zum Hoch von Dezember 2015 bei 85,50 Euro in den Fokus rücken.

Daimler (Tageschart in Euro) Tendenz:

Daimler (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 73,00 / 73,64 / 77,90 / 85,50 Unterstützungen: 69,60 / 69,33 / 67,85 / 66,75

Mit einem Mini Future Long (WKN CY9B6B) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Daimler-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 7,7 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 69 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,63 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich auf weitere Sicht um 85 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,3 zu 1.