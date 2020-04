Daimler: Düstere Prognosen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Keine guten Aussichten für die deutschen Autobauer: Das Bankhaus Metzler rechnet in diesem Jahr für die Autobranche mit dem größten Einbruch an Neuwagenverkäufen seit Ende des zweiten Weltkriegs. Im Vergleich zu 2019 könnte der Rückgang weltweit ganze 18 Prozent betragen, in Europa sogar über 30 Prozent. Das bekommt auch die Daimler-Aktie als meistgehandelter Wert in Stuttgart zu spüren: Sie bildete gestern mit einem Verlust von 6,3 Prozent das Schlusslicht im DAX. EUWAX

