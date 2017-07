Daimler: Das Drohszenario

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Jetzt ist es passiert, die Aktie von Daimler hat erneut die Chance aufeine Bodenbildung vertan und mit dem Absacker auf ein neues Jahrestiefein frisches Verkaufssignal generiert. Zwar hält die Rekordfahrt aktuellan, aber die Investoren schauen ängstlich auf die weiteren Perspektiven.Im April war die Aktie von Daimler bis auf 65 Euro gefallen, im Juni hatder Titel dann versucht, sich bei dieser Marke zu stabilisieren. Mit demdeutlichen Kursrutsch zum Ende letzter Woche ist das obsolet. Dasscheint in starkem Kontrast zu den hervorragenden Absatzzahlen vonDaimler zu stehen.Im Mai legten die Mercedes-Verkäufe erneut zweistellig, um 13,5 Prozentzu, und ein Ende der Erfolgsserie ist kurzfristig nicht absehbar. Aberan der Börse wird die Zukunft gehandelt, und die ist durchaus unsicher.Einerseits ist noch offen, ob Daimler noch Nachwirkungen desDieselskandals treffen. Immer mehr Experten sehen zudem den Motortypgenerell am Ende, was für die deutschen Autobauer eine schlechteNachricht wäre. Noch wichtiger ist allerdings die weitere Entwicklung inChina, wo Daimler nach wie vor deutlich wächst (im Mai +32,2 Prozent).Im Reich der Mitte könnte im nächsten Jahr eine verpflichtendeAbsatzquote für Elektroautomobile von 8 Prozent in Kraft treten, daskönnte Mercedes in Bedrängnis bringen und hohe Kompensationszahlungennach sich ziehen.Im Moment bestimmt diese Unsicherheit die Kursentwicklung, darausresultiert das Verkaufssignal für die Aktie und eine sehr niedrigeBewertung mit einem Konsens-KGV von 7,3 und einer Dividendenrendite von5,4 Prozent. Aktuell sollte man trotz dieser verlockenden Relationen dieFinger von Daimler lassen. Erst, wenn sich an der Börse die Meinungdurchsetzt, dass es für den Mercedes-Konzern doch nicht so schlimmkommt, wie der Chart suggeriert, wird die Aktie prozyklisch wiederinteressant. Dafür wäre mindestens ein Rebreak über die Marke von 65Euro nötig, besser wäre noch ein Ausbruch über die Zwischenhochs knappunter 67 Euro.