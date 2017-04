Daimler-Discount-Put mit 27%-Chance in 5 Monaten

Mit dem Kurs der Daimler-Aktie ging es in den vergangenen Tagen deutlich nach unten. Allein in den letzten 2 Tagen büßte der Aktienkurs nahezu 5 Prozent seines Wertes ein. Obwohl der zur Nummer eins im Premiumsegment aufgestiegene Autobauer in regelmäßigen Abständen Rekordzahlen vermeldet, scheint der Aktienkurs wegen der Unsicherheit in bezug auf das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag des Unternehmens gedeckelt zu sein.

Deshalb könnten Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Daimler-Kurs in den nächsten Monaten den im Bereich von 73 Euro gebildeten 12-Monatshöchststand nicht erreichen wird, die Investition in Discount-Puts in Erwägung ziehen

Wenn der Kurs der Daimler-Aktie auch in 5 Monaten unterhalb des Jahreshöchststandes gebildet wird, dann wird sich die Investition in die nachfolgend präsentierten Discount-Puts bezahlt machen.

Discount-Put mit Cap bei 74 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 79 Euro, Cap bei 74 Euro, BV 1, Bewertungstag 13.9.17, ISIN: DE000HU8YF96, wurde beim Aktienkurs von 66,36 Euro mit 4,46 – 4,49 Euro gehandelt. Wenn die Daimler-Aktie am 13.9.17 auf oder unterhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap (79 Basispreis – 74 Cap) – im vorliegenden Fall mit 5,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in den nächsten 5 Monaten die Chance auf einen Ertrag von 11 Prozent, wenn die Aktie nicht auf 74 Euro oder darüber ansteigt. Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der dann aktuelle Daimler-Kurs vom Basispreis subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von 74,51 Euro wird der Schein mit 4,49 Euro zurückbezahlt, oberhalb von 79 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Put mit Cap bei 70 Euro

Für Anleger mit höheren Renditewünschen und höherer Risikobereitschaft könnte der BNP-Discount-Put auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Cap bei 70 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.9.17, ISIN: DE000PB53812, interessant sein, der beim Aktienkurs von wurde beim Aktienkurs von 66,36 Euro mit 3,91 – 3,93 Euro taxiert wurde.

Dieser Schein wird einen Ertrag von 27,23 Prozent abwerfen, wenn die Daimler-Aktie am 15.9.17 auf oder unterhalb von 70 Euro notiert. Erst oberhalb von 71,07 Euro wird dieses Investment (vor Spesen) in den roten Zahlen enden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek