Daimler-Discount-Calls mit 22% Seitwärtschance in 2 Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) geht es seit ihren Tiefstständen vom März 2020, die knapp oberhalb der Marke von 20 Euro ermittelt wurden, permanent und steil nach oben. Nach der Veröffentlichung der vor allem wegen des florierenden China-Geschäftes und der Kostensenkungen weit über den Erwartungen liegenden Zahlen für das erste Quartal und der Bestätigung des Ausblicks legte die Aktie bis zum 19.4.21 auf ein neues Jahreshoch bei 77,99 Euro zu, konnte das Niveau in den darauf folgenden Tagen aber nicht beibehalten.

Wenn sich die in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 100 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlene Daimler-Aktie in den nächsten Monaten halbwegs stabil entwickelt, dann wird sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs zu positiven Renditen kommen.

Discount-Call mit Cap bei 65 Euro

Der HVB-Discount-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Cap bei 65 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.6.21, ISIN: DE000HR2PPF2, wurde beim Aktienkurs von 73,80 Euro mit 4,53 – 4,57 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 16.6.21 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (65 Cap – 60 Basispreis), im konkreten Fall mit 5,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in etwas weniger als zwei Monaten bei einem bis zu 11,92-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 9,41 Prozent (=55 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 63 Euro wird der Schein mit 3,00 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 60 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 70 Euro

Der BNP-Discount-Call mit Basispreis bei 65 Euro, Cap bei 70 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 18.6.21, ISIN: DE000PF4TDG8, wurde beim Aktienkurs von 73,80 Euro mit 4,07 – 4,10 Euro taxiert.

Dieser Schein ermöglicht in zwei Monaten eine Rendite von 21,95 Prozent (=250 Prozent pro Jahr), wenn die Daimler-Aktie am 18.6.21 auf oder oberhalb des Caps von 70 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Walter Kozubek