Daimler-Discount-Calls mit 21%-Chance in 2,5 Monaten

Die seit mehr als einem Jahr andauernde Aufwärtsbewegung der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000), die den Aktienkurs seit den Tiefstständen vom März 2020 knapp oberhalb von 20 Euro bis zum 7 Juni 2021 auf bis zu 80,41 Euro beflügelte, wurde in den vergangenen Monaten von einer deutlichen Korrekturbewegung abgelöst. Wie auch bei den anderen Automobilherstellern wirkte sich der Chipmangel negativ auf die Produktionskapazitäten und somit auch negativ auf den Aktienkurs der Daimler-Aktie aus.

Obwohl die Aufspaltung des Daimler-Konzerns in eine PKW- und ein LKW-Sparte von Experten als vernünftig angesehen wird, konnte sich die Daimler-Aktie im frühen Handel des 1.10.21 nicht dem schwachen Gesamtmarkt entziehen und rutschte mit 1,5 Prozent ins Minus. Kann die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen das aktuelle Kursniveau halbwegs beibehalten, dann wird sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs zu positiven Renditen kommen.

Discount-Call mit Cap bei 70 Euro

Der BNP-Discount-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis bei 65 Euro, Cap bei 70 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.21, ISIN: DE000PF4TDT1, wurde beim Aktienkurs von 75,86 Euro mit 4,11 – 4,14 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 17.12.21 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (70 Cap – 65 Basispreis), im konkreten Fall mit 5,00 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in 2,5 Monaten bei einem bis zu 7,72-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 20,77 Prozent (=140 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 67,50 Euro wird der Schein mit 2,50 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 65 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 65 Euro

Der HVB-Discount-Call mit Basispreis bei 60 Euro, Cap bei 65 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.12.21, ISIN: DE000HR2PPH8, wurde beim Aktienkurs von 75,86 Euro mit 4,52 – 4,57 Euro taxiert.

Dieser Schein ermöglicht 2,50 Monaten eine Rendite von 9,41 Prozent (=42 Prozent pro Jahr), wenn die Daimler-Aktie am 15.12.21 auf oder oberhalb des Caps von 65 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek