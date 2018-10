Daimler, Deutsche Bank, Wirecard – jetzt richtig aufstellen…

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

In den vergangenen Tagen hat der DAX sich erneut deutlich ins Minus geschoben – auf Sicht von 2018. Das sollte nicht so bleiben. Wir rechnen weiterhin damit, dass der Index die Verluste bis zum Jahresende noch aufholt. Daher stellen wir unsere Depots in unserem Depotdienst derzeit fleißig auf. Zuletzt haben wir einzelne Turbos aufgenommen. Als Anlageprodukte finden Sie dort einen Capped-Bonus auf Daimler, einen Discounter auf die Deutsche Bankund einen Discounter auf Continental. Bei Wirecard haben wir jenseits der 190 antizyklisch einen Discount-Put () aufgenommen. An dieser Strategie halten wir fest. Hier finden Sie weitere Informationen zu unserem Depotdienst und Newsletter…