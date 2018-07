Daimler: Das Deutsche-Bank-Szenario

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nach dem in der zweiten Maihälfte gestarteten kräftigen Kursrutsch kommtdie Aktie von Daimler nicht wieder auf die Beine. Zu schwer wiegen dieSorgen vor zahlreichen Belastungsfaktoren. Aber ausgerechnet dasBeispiel Deutsche Bank macht Hoffnung. Nach aktuellen Zahlen der VDAentwickelt sich der globale Automarkt gar nicht so schlecht. In der EUgab es in den ersten sechs Monaten ein Absatzplus von 2,9 Prozent, inChina waren es sogar 5,5 Prozent.Dem stand ein Rückgang um 2,3 Prozent in Japan gegenüber, während sichdie PKW-Verkäufe in den USA sogar um 12 Prozent reduzierten. Alles inallem kein Grund zum Jubeln, aber auch kein Anlass für Panik. Trotzdemblicken die meisten Beobachter sehr skeptisch auf den Automobilsektor.In einer aktuellen Studie hat Morgan Stanley zwei Hauptproblemeherausgestellt: Die Schwierigkeiten vieler Hersteller mit dem neuenAbgasprüfverfahren WLTP sowie das Risiko von US-Strafzöllen für denSektor. Vor allem das letztgenannte Thema hat kurzfristig einigeSprengkraft.Bei Daimler schwelen zudem noch mögliche Altlasten aus der Dieselaffäre.Nicht zuletzt deswegen notiert das Unternehmen nur noch mit einemKonsens-KGV von 6,4 und einer Dividendenrendite von 6,3 Prozent. Diejüngste Kursentwicklung der Deutschen Bank verdeutlicht allerdings:Irgendwann ist so viel Ungemach eingepreist und die Erwartungen derAnleger sind so niedrig, dass schon kleine positive Überraschungen füreinen Kurssprung ausreichen. Darüber, ob die Aktie von Daimler diesenZustand bereits erreicht hat, kann man nur spekulieren. In jedem Fallscheinen auf dem aktuellen Niveau die Chancen mindestens so hoch wie dieRisiken.