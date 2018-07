Daimler, Deutsche Bank, Evotec - Strategie für den Sommer

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Inliner gibt es keine mehr. Vorerst. Diese für uns maue Nachricht gab es schon im Mai, der Evotec-Inliner im Favoritendepot kam zu 10 Euro zurück und war ein 170%-Gewinn. Auch die DAX-Inliner liegen prächtig, wir behalten sie und geben kein Stück weg. Zum Gesamtdepot gilt – seit Jahresstart liegt der DAX bei plus minus 0 in etwa – wir bei plus 15%. Alles zum Depot und alle Änderungen minutengenau gibt es nach der Sommerpause wie versprochen im NEUEN Servicedienst – Infos dann auf dem Portal und per mail. Im August werden alle Services noch völlig kostenfrei sein, wobei wir seit 5 Jahren ja zeigen, dass wir was wert sind;-). Zum Depot in Kürze: Wir halten ab August nun einen sehr hohen Cash-Anteil. Es könnte eine komplizierte Phase am Markt folgen, es gibt keinen Stress, jetzt über Gebühr investiert zu sein. Genießt den Sommer und nutzt einzelne Gelegenheiten – wir sagen wann wie und wo. Beim Daimler und bei Lufthansa haben die Discount-Calls prima funktioniert bisher, es gilt in Übertreibungsphasen zuzuschlagen. Sonst nicht. Deshalb haben wir in den Depots in Bonussen nochmal kleine Teilgewinne mitgenommen. Zum BVB steht alles hier – plus 100 Prozent sagen wir nur;-)

Zur Vola – VDAX-new bei 13 oder tiefer fasst Ihr den DAX long NICHT an – bei 18 oder drüber immer gern Stücke nehmen. Ändert sich die Spanne – dann erfahrt Ihr es bei uns. Ab September fahren wir auch das Webinarangebot über das dann neue Servicepaket wieder hoch. Solange – Eiscafé, Strand, Sonne und bissl Traden bitte.