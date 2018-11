Daimler, Conti, Infineon – Augen zu und durch

Im November fiel der ifo-Geschätfsklimaindex zum dritten Mal in Folge. Eine solche Entwicklung wird häufig als Bestätigung eines Abwärtstrends interpretiert. Der Dax zeigte sich daraufhin zum Wochenbeginn jedoch eher unbeeindruckt und besonders Zykliker wie Conti, Daimler und Infineon. Bei Conti und Daimler hielt der Trend vom Montag nicht an und so sind die Werte weiterhin zum Einstieg geeignet, beispielsweise mit dem Capped-Bonusauf Daimler oder dem Inlinerauf Conti mit den Barrieren bei 120 und 190 Euro.

Wir blicken auf die Einschätzung der VP Bank zum ifo-Geschäftsklimaindex:

Der ifo-Geschäftsklimaindex ist weiter auf Tauchfahrt. Auch die Geschäftsaussichten der Unternehmen geben weiter nach. Eines ist klar, die deutsche Volkswirtschaft wird es in den kommenden Quartalen nicht einfach haben. Trotz allem negativen Nachrichtenfluss sollte aber der Kopf aufrecht bleiben. Rezessionsgefahren lassen sich derzeit keine ausmachen. Die Auftragsbücher in der Automobilindustrie sollten sich in den kommenden Monaten wieder füllen, wenn die Zulassungen im Rahmen des neuen WLTP-Testzykluses vorliegen. Darüber hinaus gilt: Die gute Beschäftigungssituation und die niedrigen Zinsen sprechen für eine stabile Binnenwirtschaft. Für die deutsche Wirtschaft ist deshalb derzeit wohl das beste Motto: Augen zu und durch.

Quelle: VP Bank, eigene Recherche