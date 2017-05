Daimler: Chance von 107 Prozent

"Die Ideen, das Können und das Herzblut der Mitarbeiter machen Daimler seit über 130 Jahren zum Pionier der Mobilität. Noch nie waren wir dabei so erfolgreich", sagte Vorstandschef Dieter Zetsche auf der Hauptversammlung in Berlin. Der Stuttgarter Traditionskonzern sei im Geschäftsjahr 2016 erneut profitabel gewachsen und habe abermals Bestmarken bei Absatz und Umsatz sowie beim Konzernergebnis erwirtschaftet. Im Zentrum der Unternehmensstrategie stehe das emissionsfreie Fahren. In den nächsten Jahren werde man 10 Mrd. Euro in den Ausbau der Elektroflotte investieren und bis 2022 mehr als zehn neue Elektroautos in Serie bringen. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 7,6 scheint die Daimler-Aktie relativ günstig gepreist. Dies gilt auch im Branchenvergleich. Denn die Aktie von BMW wird beispielsweise aktuell mit einem KGV18e von 8,4 höher bewertet. Die Analysten der Commerzbank haben die Aktie von Daimler nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal und der Anhebung der Unternehmensziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.

















Über 200-Tage-Linie



Schauen wir uns den Chart der Daimler-Aktie an. Diese bewegt sich aktuell in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie dieses Trendkanals verläuft bei etwa 65,50 Euro. Ebenfalls unterstützend könnte die 200-Tage-Linie wirken, welche gegenwärtig bei 66,42 Euro verläuft. Das aktuelle Jahrestief wurde Mitte April bei 64,96 Euro markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN UW2SFV) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Daimler-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,4 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 25,5 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter dem aktuellen Jahrestief im Basiswert bei 64,55 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,59 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 90 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 5,3 zu 1.

Tageschart: Daimler (in Euro)