Daimler: Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) die Chance auf weitere Kursanstiege. Hier die Analyse:

„Rückblick: Daimler brachte gestern am späten Abend Zahlen. Diese fielen über den Erwartungen aus. Die Aktie notiert zu Beginn des vorbörslichen Handels knapp 2% über dem gestrigen Schlusskurs. Sie befindet sich seit dem Tief aus dem März 2020 bei 21,01 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach der Wert am 09. September erstmals den Abwärtstrend seit Januar 2018. Zwar fiel der Aktienkurs am 21. September noch einmal für einige Tage in diesen Trend zurück, aber seit 28. September notiert er konstant darüber. In der Spitze kletterte die Daimler-Aktie auf 49,48 EUR. Zuletzt gab es einige Gewinnmitnahmen.

Ausblick: Die Daimler-Aktie sollte heute mit einem deutlichen Gewinn in den Tag starten. Wenn sie diesen über den Tag halten kann, dann bestünde die Möglichkeit zu einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung seit März 2020. Dabei könnte der Wert in Richtung 54,50 EUR und vielleicht sogar 59,10 EUR ansteigen. Sollte die Aktie allerdings unter dem EMA 50 bei aktuell 44,75 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 41,49 EUR drohen.“

Kann die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen tatsächlich auf 54,50 Euro zulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 50 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis 50 Euro, Bewertungstag 18.12.20, BV 0,1, ISIN: DE000JC20VN9, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 49,25 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 54,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,51 Euro (+96 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,4594 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,4594 Euro, BV 1, ISIN: DE000PF14LE2, wurde beim Daimler-Kurs von 49,25 Euro mit 0,40 – 0,41 Euro taxiert.

Wenn die Daimler-Aktie in nächster Zeit auf 54,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,90 Euro (+120 Prozent) erhöhen – sofern die Daimler-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek